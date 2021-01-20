ليدي جاجا تغني النشيد الوطني الأمريكي خلال مراسم تنصيب بايدن

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مصراوي Masrawy

وكالات

أدت المغنية الأمريكية ليدي جاجا، خلال مراسم تنصيب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، مساء الأربعاء، النشيد الوطني الأمريكي.

بدأت منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مقر الكونجرس، بالعاصمة واشنطن.

ووصل بايدن، وزوجته إلى منصة التنصيب في الكونجرس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وغادر ترامب، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضاها رئيسًا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".

ويشهد اليوم حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بحضور عدد من الشخصيات الهامة ورموز الدولة والرؤساء السابقين.