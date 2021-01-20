باحث بإعلام جنوب الوادي يحصل على الدكتوراه في "توظيف البلاغة البصرية في الكاريكاتير"

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مصراوي Masrawy



حصل الباحث بلال بربري محمود محمد، بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادي، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات، في الرسالة المقدمة منه بعنوان "توظيف البلاغة البصرية في كاريكاتير القضايا الداخلية بالمواقع الإخبارية المصرية وانعكاساتها على بنية المعرفة السياسية لدى الجمهور"، دراسة تحليلية وميدانية.

تمت المناقشة باستراحة جامعة جنوب الوادي في الجيزة، وتكونت اللجنة من الدكتور تامر عبداللطيف عبدالرازق، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف "رئيسًا ومناقشًا"، والدكتور عبدالعزيز السيد عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف "مشرفًا وعضوًا"، والدكتور سعيد الغريب النجار، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة "عضوًا ومناقشًا"، والدكتور حلمي أحمد محسب، عميد كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي "مشرفًا مشاركًا وعضوًا".

واختار الباحث العينة التحليلية من عدة مواقع إخبارية، والتي تتناول توظيف البلاغة البصرية في كاريكاتير القضايا الداخلية، وهي المصري اليوم، واليوم السابع، والوفد، من خلال أربع قضايا هي (الأحداث الإرهابية، ارتفاع الأسعار، حوادث القطارات، قضية سد النهضة الإثيوبي)، ومن خلال فترة زمنية تراوحت بدءًا من 1 يناير 2018 وحتى 30 أكتوبر 2019.

ومن أبرز نتائج الدراسة التحليلية والدراسة الميدانية، جاءت عناصر توظيف البلاغة البصرية والرمزية في الرسوم الكاريكاتيرية متنوعة من حيث استخدام الأشكال البلاغية في الرسوم، فقد تنوعت عناصر البلاغة البصرية التي تناولتها الرسوم في المواقع الإخبارية لدى القضايا الداخلية عينة الدراسة، ما بين الاستعارة، والكناية، والتشبيه، والتورية، والمجاز المرسل، والتناقض والتضاد، والمقابلة والطباق، والجناس.

وبحسب الباحث فقد جاء موقع المصري اليوم في الترتيب الأول كأكثر المواقع الإخبارية تناولًا للقضايا الداخلية من خلال الرسوم الكاريكاتيرية بنسبة بلغت 17.2%، ثم موقع اليوم السابع بنسبة 13.8%، ثم موقع مصراوي بنسبة 12.5%، ثم موقع فيتو بنسبة 11.1%، ثم موقع الوفد بنسبة 10.6%، مما قد يرجع إلى اهتمام هذه المواقع الإخبارية بمناقشة القضايا الداخلية ومعالجتها من خلال المواد الإخبارية ومواد الرأي بما في ذلك الاهتمام بالكاريكاتير كأحد مواد الرأي.