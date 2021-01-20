أخبار عاجلة

تعرف على "فهد المبارك".. محافظ البنك المركزي السعودي الجديد -
"السند": إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واعدة وطموحة -
بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ -
الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة -
ولي العهد يقود ثورة تنموية استثنائية.. ما دور صندوق الاستثمارات العامة؟ -
"الحقيل" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيًا البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان -
نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الزراعة": نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط لأول مرة في دمياط

Print
"الزراعة": نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط لأول مرة في دمياط "الزراعة": نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط لأول مرة في دمياط

مصراوي Masrawy

06:48 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أعلن المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، نجاح تجربة زراعة محصول الفراولة لأول مرة بالمخافظة، بنظام الري بالتنقيط.

وقال عبدالسميع، في بيان له الأربعاء، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفعيل منظومة تحديث الري، وخطة الوزارة في هذا المجال، لترشيد استخدامات المياه، وتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وأوضح عبدالسميع، أنه تم المرور على زراعات الفراولة المنزرعة ري بالتنقيط بناحية العوامر مركز كفرالبطيخ، وكانت بحالة جيدة.

وفي سياق متصل كشف وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن إجمالي المساحات التي تم تطوير الري بها، بلغت حوالي ٥٩٦٧ فدانا بعدد ٣٥٤٤ حائزا، لافتا إلى أن هناك أيضا عدد من الطلبات مقدمة من مزارعي المحافظة للتحول إلى الري الحديث تصل لنحو ١٣٤ طلبا بمساحة ٧٢٣ فدانا.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية