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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي

أكد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في التسويق للقارة الأفريقية في العالم.

وقال أبوالعينين، في كلمة بالجلسة العامة لمجلس النواب في تعليقه على بيان وزيرة التعاون الدولي الدكتور رانيا المشاط، إن الرئيس السيسي شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والمحافل الدولية للحديث عن أفريقيا، مؤكدا أن الرئيس السيسي استطاع إرسال صورة القارة السمراء للعالم وسوقها الواعد.

وأضاف أن هناك رؤية واضحة للتعاون وضعها الرئيس السيسي مع القارة الأفريقية والعالم أجمع والصين وروسيا تشهدان على ذلك، مشددا على ضرورة أن تكون مصر هي من تقود هذا التوجه العالمي نحو أفريقيا.

وطالب وكيل المجلس بضرورة وضع استراتيجية من الآن للمشروعات التي يمكن أن مصر مشاركة فيها بحكم موقعها الجغرافي والعلاقات القوية مع الأشقاء في أفريقيا وعلاقاتها مع الدول الأجنبية الأخرى.

وأشار إلى أن البنوك الدولية تضع نصب عينها حاليا تمويل المشروعات في أفريقيا وعلينا تجهيز أنفسنا لذلك، مشيدا في الوقت نفسه بمجهود وزيرة التعاون الدولي، مؤكدا أنها نموذج للمرأة المصرية الناجحة.