أخبار عاجلة

تعرف على "فهد المبارك".. محافظ البنك المركزي السعودي الجديد -
"السند": إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واعدة وطموحة -
بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ -
الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة -
ولي العهد يقود ثورة تنموية استثنائية.. ما دور صندوق الاستثمارات العامة؟ -
"الحقيل" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيًا البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان -
نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: وفاة 43 شخصًا على الأقل إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة ليبيا

Print
الأمم المتحدة: وفاة 43 شخصًا على الأقل إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة ليبيا الأمم المتحدة: وفاة 43 شخصًا على الأقل إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة ليبيا

مصراوي Masrawy

06:27 م الأربعاء 20 يناير 2021


نيويورك - (د ب أ)

قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن 43 شخصًا على الأقل غرقوا إثر انقلاب قارب مهاجرين متجهًا إلى أوروبا قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن الحادث وقع في ظروف بحرية سيئة أمس الثلاثاء بعد أن أبحر القارب من مدينة زوارة الساحلية الليبية.

وذكرت المنظمة أنه تم إنقاذ عشرة أشخاص ونقلهم إلى الشاطئ. وحطام هذا القارب هو الأول في وسط البحر المتوسط في العام الجاري.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أن الناجين أفادوا بأن جميع من لقوا حتفهم رجال من دول غرب إفريقيا. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب.

وأصبحت ليبيا طريق عبور رئيسي للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر منذ اندلاع الفوضى في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالدكتاتور معمر القذافي الذي حكم البلاد أمدًا طويلاً.

وتحذر الأمم المتحدة وجماعات حقوقية مرارًا منذ سنوات من أن المهاجرين في ليبيا يواجهون خطر التعذيب والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية