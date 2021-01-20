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يصل إلى فلوريدا بعد مغادرته واشنطن للمرة الأخيرة كرئيس لأمريكا

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ترامب يصل إلى فلوريدا بعد مغادرته واشنطن للمرة الأخيرة كرئيس لأمريكا يصل إلى فلوريدا بعد مغادرته واشنطن للمرة الأخيرة كرئيس لأمريكا

مصراوي Masrawy

06:09 م الأربعاء 20 يناير 2021

وكالات

وصل الملياردير الجمهوري دونالد ، إلى فلوريدا، بعد مغادرته واشنطن للمرة الأخيرة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وترك ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، في البيت الأبيض، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله، إن ترامب ترك خطابًا مكتوبًا للرئيس جو بايدن في مكتب البيت الأبيض قبيل مغادرته، دون مزيد من التفاصيل عن مضمون الرسالة.

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