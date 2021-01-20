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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

استقبلت منطقة آثار الهرم، اليوم الأربعاء، أعضاء المنتخب الألماني لكرة اليد المشارك في النسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 وتستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري.

وخلال الزيارة شاهد أعضاء المنتخب الألماني الهرم الأكبر، وأبدوا إعجابهم بطريقة بنائه حيث أنه يعتبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة.

كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

وفي سياق متصل، زار أيضا اليوم أعضاء المنتخب الكونغولي لكرة اليد منطقة الأهرامات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار تحرص على الاستفادة من استضافة مصر لهذه البطولة للترويج للسياحة المصرية، حيث تنظم العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية.

وقد زار أعضاء منتخبات فرنسا، وسويسرا، واليابان لكرة اليد منطقة الأهرامات، وقاموا بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مما يعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية وأن مصر بلد أمن للسفر وتزيد من ثقة السياح الوافدين لها.