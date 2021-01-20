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"الوزراء" يوافق على تجديد التعاقد للمزارع السمكية.. و20 مليار جنيه لأعمال مبادرة "حياة كريمة"

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"الوزراء" يوافق على تجديد التعاقد للمزارع السمكية.. و20 مليار جنيه لأعمال مبادرة "حياة كريمة" "الوزراء" يوافق على تجديد التعاقد للمزارع السمكية.. و20 مليار جنيه لأعمال مبادرة "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

06:19 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الموافقة على عدة إجراءات في إطار الحفاظ على ثروات الطبيعية من البحيرات.

وجرت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.

كما تمت الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، وكذا الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقاً للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل الأعمال الخاصة بالوزارة، في عدد 24 مركزاً شاملة القرى والتوابع بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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