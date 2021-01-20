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إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة

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إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة
المقرر أن يؤدي الرئيس "بايدن" اليمين فيها

إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة

أفادت مصادر إعلامية أمريكية أنه تم إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن؛ بسبب تهديد بوجود قنبلة، وتوافد عناصر من الحرس الوطني على المبنى، طبقاً لشبكة CNN الأمريكية.
ويقع مبنى المحكمة العليا في الشارع المقابل لمبنى الكابيتول، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وتجرى في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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