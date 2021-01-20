بمناسبة عيد الغطاس.. رئيس مدينة بورفؤاد يقيم احتفالية للأقباط العاملين بالديوان (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظم اللواء محمد عامر، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، احتفالية لتهنئة الأخوة الأقباط العاملين بديوان عام المدينة، بمناسبة عيد الغطاس.

وقدم "عامر" التهنئة للحضور مؤكدًا أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذي صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين جميعهم نسيج واحد يعملون من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على مصرنا الغالية، وأن يحفظ شعبها من كل مكروه.

وأكد على أن المصريين دائمًا يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش وحب الوطن وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.