أخبار عاجلة

تعرف على "فهد المبارك".. محافظ البنك المركزي السعودي الجديد -
"السند": إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واعدة وطموحة -
بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ -
الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة -
ولي العهد يقود ثورة تنموية استثنائية.. ما دور صندوق الاستثمارات العامة؟ -
"الحقيل" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيًا البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان -
نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بمناسبة عيد الغطاس.. رئيس مدينة بورفؤاد يقيم احتفالية للأقباط العاملين بالديوان (صور)

Print
بمناسبة عيد الغطاس.. رئيس مدينة بورفؤاد يقيم احتفالية للأقباط العاملين بالديوان (صور) بمناسبة عيد الغطاس.. رئيس مدينة بورفؤاد يقيم احتفالية للأقباط العاملين بالديوان (صور)

مصراوي Masrawy

06:01 م الأربعاء 20 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظم اللواء محمد عامر، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، احتفالية لتهنئة الأخوة الأقباط العاملين بديوان عام المدينة، بمناسبة عيد الغطاس.

وقدم "عامر" التهنئة للحضور مؤكدًا أن قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذي صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين جميعهم نسيج واحد يعملون من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على مصرنا الغالية، وأن يحفظ شعبها من كل مكروه.

وأكد على أن المصريين دائمًا يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش وحب الوطن وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية