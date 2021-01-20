بالصور.. محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة والدة الشيخ عبدالفتاح الطاروطي

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الشرقية – فاطمة الديب:

قدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واجب العزاء في وفاة والدة الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون ورئيس الهيئة العليا لتحفيظ القرآن الكريم بالعالم الإسلامي، وذلك بمسقط رأس الأسرة بقرية "طاروط" بالزقازيق.

وكان المحافظ، أمر بفض سرادق عزاء المتوفاة، تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات وعدم إقامة أي سرادقات عزاء لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشيع الآلاف من أهالي قرية "طاروط" التابعة لمدينة الزقازيق بالشرقية، أمس الثلاثاء، جنازة والدة الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان بالمسجد الكبير بالقرية، ودفنه بمقابر الأسرة.

ونعت مديرية الأوقاف بالشرقية، برئاسة الشيخ زكريا الخطيب، والدة الشيخ الطاروطي، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة لها.