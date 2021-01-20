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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك فيما يتعلق بتقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية"، بهدف تحسين الخدمات العامة، والموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020، 16/12/2020.

ويهدف مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل في تعزيز التفوق الإداري والحكم الرشيد، وتحسين الخدمات العامة للمواطنين، إلى جانب هدف محدد يتمثل في التعزيز الحكومي لدعم تدريب الموظفين العموميين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضي بناحية مركز ومدينة كفرالشيخ، على أن يعاد تخصيصها لصالح محافظة كفرالشيخ، وذلك لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية والسكنية المختلفة، نقلاً من الأراضي المملوكة لمركز البحوث الزراعية.