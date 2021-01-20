انخفاض إصابات كورونا بمستشفيات المنوفية لـ823 حالة

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل مستشفيات المحافظة، سواء في الأقسام الداخلية أو العناية المركزة، الأمر الذي يشير إلى انحسار الفيروس تدريجيًا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن عدد الحالات بلغ ذروته قبل شهر، ووصل إلى ما يزيد عن 1300 حالة، وعاودت الإصابات والحالات الخطرة تقل حتى وصلت لـ 823 حالة داخل المستشفيات.

وتابع: "لأول مرة من فترة يكون فيه أسرّة شاغرة داخل العناية المركزة".