"صحة الشرقية" تنفي فتح حساب بنكي خاص بالتبرعات لمراكز عزل كورونا

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الشرقية – فاطمة الديب:

نفى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح حساب بنكي لتلقي تبرعات دعم ومساندة المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل العزل بمركز الأمراض التنفسية بالعاشر من رمضان.

وتفقد "مسعود"، المركز، اليوم الأربعاء، لمتابعة الخدمات الصحية المُقدمة للمصابين بالفيروس، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الفرق الطبية بأماكن العمل وارتداءهم الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المركز وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، يتم توفير كافة احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، من خلال وزارة الصحة المصرية، منذ بداية جائحة كورونا الأولى وحتى الآن، نافيًا قبول أية تبرعات مادية لأي منشأة طبية بالمحافظة.