احذر 3 أشياء.. 11 إرشادا من الصحة للوقاية من كورونا داخل المولات
مصراوي Masrawy
05:37 م الأربعاء 20 يناير 2021
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددا من إرشادات الوقاية من فيروس كورونا داخل المولات.
وجاءت الإرشادات على النحو التالي:
1- ارتدي الكمامة.
2- استخدم المطهرات.
3- التزم بالمسافة الآمنة.
4- لا تلمس عينيك وفمك وأنفك.
5- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.
6- استخدم كارت الصراف الآلي.
7- طهر دورة المياه قبل استخدامها.
8- لا تجربي مستحضرات التجميل.
9- لا تصطحب الأطفال وكبار السن.
10- احرص على عدم لمس الأسطح.
11- استخدم الأطباق والملاعق البلاستيكية.