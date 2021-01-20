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احذر 3 أشياء.. 11 إرشادا من الصحة للوقاية من كورونا داخل المولات

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مصراوي Masrawy

05:37 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددا من إرشادات الوقاية من داخل المولات.

وجاءت الإرشادات على النحو التالي:
1- ارتدي الكمامة.
2- استخدم المطهرات.
3- التزم بالمسافة الآمنة.
4- لا تلمس عينيك وفمك وأنفك.
5- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.
6- استخدم كارت الصراف الآلي.
7- طهر دورة المياه قبل استخدامها.
8- لا تجربي مستحضرات التجميل.
9- لا تصطحب الأطفال وكبار السن.
10- احرص على عدم لمس الأسطح.
11- استخدم الأطباق والملاعق البلاستيكية.​

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