احذر 3 أشياء.. 11 إرشادا من الصحة للوقاية من كورونا داخل المولات

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددا من إرشادات الوقاية من فيروس كورونا داخل المولات.

وجاءت الإرشادات على النحو التالي:

1- ارتدي الكمامة.

2- استخدم المطهرات.

3- التزم بالمسافة الآمنة.

4- لا تلمس عينيك وفمك وأنفك.

5- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.

6- استخدم كارت الصراف الآلي.

7- طهر دورة المياه قبل استخدامها.

8- لا تجربي مستحضرات التجميل.

9- لا تصطحب الأطفال وكبار السن.

10- احرص على عدم لمس الأسطح.

11- استخدم الأطباق والملاعق البلاستيكية.​