وزيرة البيئة: تغير المناخ وأهداف التنمية وجهان لعملة واحدة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن ملف البيئة بدعم من القيادة السياسية شهد تطورات كبيرة في الفكر وطريقة التناول سواء على مستوى الدول المتقدمة التي أخذت حقها في الموارد الطبيعية أو الدول النامية التي لها الحق في الحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري تحت عنوان "قضايا البيئة ودور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الاقتصادية".

وأشارت الوزيرة، إلى أن عام 2015 كان عاماً حاسماً على المستوى الدولي من حيث أهداف التنمية المستدامة الأممية أو تفاق باريس فقد شهد طفرة على مستوى التوازن السياسي والقوى المتصارعة وكان هناك تركيزا على المستوى الدولي أن يتم تطبيق الاثنين في نفس الوقت فتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة هما وجهان لعملة واحدة فقضية تغير المناخ هي في الأساس قضية تنموية تؤثر بصورة مباشرة على كافة مسارات التنمية.

واستعرضت وزيرة البيئة خلال الندوة الجهود الكبيرة التي تم بذلها خلال عام 2020 للنهوض بالملف البيئي في مصر بكافة مجالاته فقد كان هناك جهود متميزة لإدخال الفكر الاستثماري في المجال البيئي الذي يتضح جلياً في مجال المخلفات ومنها المخلفات الزراعية التي شهدت استثمارات كبيرة وحققت فرص اقتصادية للفلاحين وصلت خلال العام الماضي لحوالي مليار و200 مليون جنيه.

كما تم فتح المجال أمام الشباب للاستثمار في مجال إنتاج البيوجاز، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية كوادي دجلة والغابة المتحجرة ووادي الريان وهو ما فسره البعض على أنه بيع للمحميات الطبيعية وهذا تفسير خاطئ فقانون المحميات الطبيعية لا يسمح بذلك ولكنه يسمح للقطاع الخاص بممارسة أنشطة تنموية داخل المحميات الطبيعية.

واستكملت فؤاد: ما شهده الملف البيئي المصري من تطورات خلال عام 2020، حيث أوضحت أن ملف المخلفات الذي يعد من أهم الملفات البيئية شهد طفرة خلال العام الماضي يعد أهمها التصديق على قانون المخلفات الجديد، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية التي أقامتها الدولة في هذا المجال ووصل عددها إلى 103 محطات وسيطة و57 مصنعا وأكثر من 70 مدفنا على مستوى الجمهورية تكلفت أكثر من 10 مليارات جنيه، علاوة على إنشاء أول محطة مركزية لمعالجة النفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الندوة إلى أن الملف البيئي وخاصة التوعية البيئية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه الكبير للمبادرة القومية لنشر الوعي البيئي (اتحضر للأخضر)، إيماناً منه بأهمية التوعية لتغيير السلوكيات السلبية لبعض المواطنين مما سيساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما تطرقت فؤاد خلال الندوة إلى الحملة التي تبنتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي الإعلام والسياحة والآثار لدعم السياحة البيئية حملة (Eco Egypt) للترويج لعدد 13 محمية على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تتضمن كافة وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة، والعمل على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.​