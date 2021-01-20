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"سي إن إن": تهديدات بوجود قنبلة في محكمة قرب الكابيتول

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"سي إن إن": تهديدات بوجود قنبلة في محكمة قرب الكابيتول "سي إن إن": تهديدات بوجود قنبلة في محكمة قرب الكابيتول

مصراوي Masrawy

05:43 م الأربعاء 20 يناير 2021

وكالات

أكد مسؤول بالمحكمة الأمريكية العليا، إنه جاري إخلاء المحكمة بسبب تهديد بوجود قنبلة داخل المحكمة، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وذكرت الشبكة الإخبارية، أن مبنى المحكمة يتواجد في نفس الشارع الذي يتواجد به مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث يؤدي الرئيس جو بايدن اليمين الدستورية.

ووصل موكب الرئيس المنتخب جو بايدن إلى مبنى الكابيتول، حسبما ذكرت "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وحضر بايدن، عصر اليوم الأربعاء، صلاة في كنيسة القديس ماثيو قبل أداء اليمين الدستوري رئيسًا للولايات المتحدة.

ويشارك باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيب الرئيس الديمقراطي، وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية في العاصمة الفيدرالية.

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