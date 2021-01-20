بايدن ونائبته يصلان إلى منصة التتويج استعدادًا لأداء اليمين الدستورية

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مصراوي Masrawy

وكالات

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، إلى منصة التتويج في الكونجرس، مساء الأربعاء.

ويشارك باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيب الرئيس الديمقراطي، وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية في العاصمة الفيدرالية.

حضر بايدن، عصر اليوم الأربعاء، صلاة في كنيسة القديس ماثيو قبل أداء اليمين الدستوري رئيسًا للولايات المتحدة.

وبدأت الوفود المشاركة في حفل التنصيب، بالتوجه إلى مقاعدها، ويشارك في التنصيب كلاً من باراك أوباما وزوجته، وبيل كلينتون وجورج بوش وزوجته، ونائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس.