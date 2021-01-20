أخبار عاجلة

بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ -
الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة -
ولي العهد يقود ثورة تنموية استثنائية.. ما دور صندوق الاستثمارات العامة؟ -
"الحقيل" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيًا البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان -
نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا -
سقوط نقاش هارب من 161 سنة سجن في أكتوبر -
أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تفتيش منزل رجل وجه تهديدًا لميركل وقيادي في حزبها المسيحي

Print
تفتيش منزل رجل وجه تهديدًا لميركل وقيادي في حزبها المسيحي تفتيش منزل رجل وجه تهديدًا لميركل وقيادي في حزبها المسيحي

مصراوي Masrawy

05:36 م الأربعاء 20 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

فتش موظفون في مكتب مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا الألمانية منزل رجل في مقاطعة إرتسبرج شرقي البلاد اليوم الأربعاء بسبب نشره عبارات كراهية وتحريض على الإنترنت.

وتشتبه السلطات في أن الرجل البالغ 39 عامًا، المنحدر من مدينة تسفونيتس الواقعة في إرتسبرج هدد ميشائيل كريتشمر رئيس حكومة الولاية ورئيس فرع حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في سكسونيا، بشكل علني على حسابه في فيسبوك، وأوضح مكتب مكافحة الجريمة أن هذه الواقعة متعلقة بسياسة مكافحة وباء كورونا.

كما يُعْتَقَد أن الرجل بعث في نهاية 2020 برسالتين إلكترونيتين لميركل ومكتب مقاطعة إرتسبرج تحتويان على إهانات وبعض التهديد.

وذكر مكتب مكافحة الجريمة أنه تم أثناء التفتيش تحريز هاتف نقال وجهاز كمبيوتر للرجل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية