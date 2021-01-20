تفتيش منزل رجل وجه تهديدًا لميركل وقيادي في حزبها المسيحي

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مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ)

فتش موظفون في مكتب مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا الألمانية منزل رجل في مقاطعة إرتسبرج شرقي البلاد اليوم الأربعاء بسبب نشره عبارات كراهية وتحريض على الإنترنت.

وتشتبه السلطات في أن الرجل البالغ 39 عامًا، المنحدر من مدينة تسفونيتس الواقعة في إرتسبرج هدد ميشائيل كريتشمر رئيس حكومة الولاية ورئيس فرع حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في سكسونيا، بشكل علني على حسابه في فيسبوك، وأوضح مكتب مكافحة الجريمة أن هذه الواقعة متعلقة بسياسة مكافحة وباء كورونا.

كما يُعْتَقَد أن الرجل بعث في نهاية 2020 برسالتين إلكترونيتين لميركل ومكتب مقاطعة إرتسبرج تحتويان على إهانات وبعض التهديد.

وذكر مكتب مكافحة الجريمة أنه تم أثناء التفتيش تحريز هاتف نقال وجهاز كمبيوتر للرجل.