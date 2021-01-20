بث مباشر.. مراسم تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة

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وكالات

وصل موكب الرئيس المنتخب جو بايدن إلى مبنى الكابيتول، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتوجه موكب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، نحو الكونجرس، في إطار مراسم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

حضر بايدن، عصر اليوم الأربعاء، صلاة في كنيسة القديس ماثيو قبل أداء اليمين الدستوري رئيسًا للولايات المتحدة.

وبدأت الوفود المشاركة في حفل التنصيب، بالتوجه إلى مقاعدها، ويشارك في التنصيب كلاً من باراك أوباما وزوجته، وبيل كلينتون وجورج بوش وزوجته، ونائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس.