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مقتل 17 من مسلحي طالبان في غارات جوية شرقي أفغانستان

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مقتل 17 من مسلحي طالبان في غارات جوية شرقي أفغانستان مقتل 17 من مسلحي طالبان في غارات جوية شرقي أفغانستان

مصراوي Masrawy

05:25 م الأربعاء 20 يناير 2021

أفغانستان - (أ ش أ)

قُتل ما لا يقل عن 17 مسلحًا من حركة طالبان الأفغانية بعد أن استهدفت غارات جوية قواعدهم في إقليم نانجرهار شرقي البلاد، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم حاكم الإقليم، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث عطاء الله خوجياني، لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، إن الغارات الجوية استهدفت قواعد طالبان في منطقة موماند دارا بمديرية سبين غار، وفي منطقة كاكراك بمديرية ساررود بعد ظهر أمس.

وأضاف أن من بين المسلحين الذين ُقتلوا في الغارات اثنين من قادة طالبان المحليين، مشيرًا إلى أن الغارات أسفرت كذلك عن تدمير أسلحة وذخائر تابعة للحركة، دون أن يذكر ما إذا كانت القوات الأفغانية أو الأجنبية هي التي نفذت الغارات الجوية، مبينا أنه لم يُصب أي مدنيين بأذى جراء تلك الغارات.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان في هذا الصدد.

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