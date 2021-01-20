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مطار القاهرة: سفر ووصول 187 رحلة لنقل 21 ألف راكب اليوم

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مطار القاهرة: سفر ووصول 187 رحلة لنقل 21 ألف راكب اليوم مطار القاهرة: سفر ووصول 187 رحلة لنقل 21 ألف راكب اليوم

مصراوي Masrawy

05:24 م الأربعاء 20 يناير 2021


كتب- محمد عبيد:

أعلن مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، عن سفر ووصول 21 ألف راكب على متن 187 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24، وصول 93 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 8 آلاف راكب، وسفر 94 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 13 ألف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات، دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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