"قصور الثقافة" تنظم عددًا من الفعاليات بمعرض كتاب فرع الفيوم

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، ضمن فعاليات معرض الكتاب المقام بفرع ثقافة الفيوم، والمستمر خلال الفترة من 11 إلى 21 يناير الجاري.

وعلى هامش المعرض، قدم قسم الثقافة العامة بالفرع ندوة بعنوان "قضايا ومعوقات النشر" تناولت قضايا النشر التي تواجه المبدع وما هي إيجابيات وسلبيات النشر بالمؤسسات الحكومية والخاصة وكيفية حلها، إلى جانب ندوة بعنوان "مسرح الفيوم الإنجازات والإخفاقات" للمخرج المسرحي عزت زين والفنان المسرحي محمود عبدالمعطي، إدارة المفكر عصام الزهيري.

ودارت حول أهم الأعمال المسرحية التي قُدمت في الفيوم على مر تاريخ المسرح الفيومي كذلك المعوقات التي تواجه صناع المسرح في الفيوم وآليات الحلول.

واستمرت مبادرة "صنايعية مصر" والمقامة بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، وتضمنت عدة ورش منها ورشة عجينة من الورق وورش الخشب، بينما نظم بيت ثقافة أبشواي ورشة فنون تشكيلية عن ثورة 25 يناير للفنان أحمد فهمي، وأقام قسم الشباب والعمال ورشة فنية عن "فن الفيلوغرافيا" نفذتها مشيرة الفتاوي.