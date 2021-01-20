أخبار عاجلة

بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ -
الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة -
ولي العهد يقود ثورة تنموية استثنائية.. ما دور صندوق الاستثمارات العامة؟ -
"الحقيل" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيًا البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان -
نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا -
سقوط نقاش هارب من 161 سنة سجن في أكتوبر -
أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الأوقاف": افتتاح 24 مسجدًا الجمعة القادمة في 8 محافظات

Print
"الأوقاف": افتتاح 24 مسجدًا الجمعة القادمة في 8 محافظات "الأوقاف": افتتاح 24 مسجدًا الجمعة القادمة في 8 محافظات

مصراوي Masrawy

05:19 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 24 مسجدًا، يوم الجمعة القادمة، منها ثلاثة مساجد صيانة وترميم في 8 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي 762 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة على النحو التالي: 3 مساجد بمحافظة سوهاج منها مسجد واحد صيانة وترميم، و9 مساجد بمحافظة أسيوط منها مسجد واحد صيانة وترميم، و8 مساجد في محافظتي كفرالشيخ والفيوم، ومسجد واحد في كل من محافظة الجيزة والبحر الأحمر والبحيرة والوادي الجديد.

واختتمت الوزارة: الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط، إنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف وقطع دابر المتطرفين من أية سيطرة على بيوت الله (عز وجل).​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية