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الحبس سنتين وكفالة 10 آلاف لطالبة متهمة بـ"سحل فتاة النزهة"

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الحبس سنتين وكفالة 10 آلاف لطالبة متهمة بـ"سحل فتاة النزهة" الحبس سنتين وكفالة 10 آلاف لطالبة متهمة بـ"سحل فتاة النزهة"

مصراوي Masrawy

04:53 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "نورهان. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد مصلح أحالت المتهمة (مخلى سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه) للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ.

وقالت شقيقة المجني عليها "ندى. ا" طالبة جامعية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة.

وأوضحت أنه يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلقا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفت.

وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات.

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