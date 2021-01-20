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غدًا.. للطيران تسير 53 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

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غدًا.. مصر للطيران تسير 53 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب غدًا.. للطيران تسير 53 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

04:46 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة للطيران غدًا الخميس، رحلاتها إلى 53 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا ، بمعدل ٤١ رحلة دولية إلى كل من (بيروت، جدة، الرياض، أكرا، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، المدينة المنورة، لاجوس، أبوچا، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، اسطنبول، باريس، موسكو، تورنتو، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس ابابا، جوهانسبرج) و8 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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