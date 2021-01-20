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محمد عبد العليم: لن نسعى لصدام في مجلس النواب وملتزم بسياسة الوفد

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محمد عبد العليم: لن نسعى لصدام في مجلس النواب وملتزم بسياسة الوفد محمد عبد العليم: لن نسعى لصدام في مجلس النواب وملتزم بسياسة الوفد

مصراوي Masrawy

04:42 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أعرب محمد عبد العليم داود، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن سعادته بدعم حزب الوفد له، وفوزه برئاسة الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس النواب، قائلًا: "اليوم نجحت بالوفد وبالوفديين وهذا شرف لي وتاج على رأسي".

ووعد داود الهيئة العليا بأن تكون الهيئة البرلمانية الوفدية يدًا واحدة دون احتكار الكلمات لتقديم صورة جيدة ومحترمة، قائلًا: "لن نسعى لصدام في مجلس النواب ولكن لن نخضع لأحد في مجلس النواب، وأعلن التزامي بما ترسمه الهيئة العليا من خطة تحرك للوفد".

جاء ذلك بعد إعلان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فوز النائب محمد عبد العليم داود رئيسًا للهيئة لبرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، بالتزكية، بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا بالإجماع.

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