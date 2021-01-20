تجارية الإسكندرية تبحث التعاون مع غرفة تجارة فويفودينا الصربية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد البدري:

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، لقاءً عبر الإنترنت، مع مجلس غرفة تجارة وصناعة فويفودينا الصربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

وقال بوشكو فوتورفيتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة في مقاطعة فويفودينا الصربية، إن اللقاء يناقش التعاون بين الجانبين في مختلف قطاعات التعاون، في ظل جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير سلبي، على جميع القطاعات بدول العالم كافة.

من جانبه أوضح سفير مصر في صربيا عمرو الجويلي، أن اللقاء يعد بداية جيدة لتعاون مشترك بين غرفتي الإسكندرية وفويفودينا.

بدوره أكد أحمد الوكيل، أهمية اللقاء في تحسين الروابط والعلاقات بين مصر وصربيا، فيما يخص التجارة الخارجية، من خلال التعاون مع غرفة الإسكندرية، وغرفة فويفودينا، إضافة إلى التعاون مع "الإسكامي".

وأضاف الوكيل، أنه يمكن التعاون في العديد من القطاعات المختلفة، مثل تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة، وغيرها من القطاعات، لتحسين نسب الاستثمار في تلك القطاعات، وأكد أن هناك فرص جيدة للعمل المشترك في المستقبل بين الغرفتين، مؤكدًا أنه سيجري الاستفادة من توصيات اللقاء، لمساعدة منتسبي الغرفة الذين يصل عددهم 300 ألف، في تنمية حجم أعمالهم واستثماراتهم.

في سياق متصل قدمت ملادين بيتكوفيتش، سكرتير الرابطة الزراعية، بغرفة التجارة والصناعة في فويفودينا، نبذة عن الوضع الاقتصادي لمقاطع فويفودينا، من حيث حجم الاستيراد والتصدير، وبيع البضائع في تجارة التجزئة، وحجم سوق العمل.

وقدم زوران تربوفسكي سكرتير رابطة الصناعة، بغرفة التجارة والصناعة في فويفودينا، نبذة عن وضع الصناعة في صربيا، وأهم المنتجات التي تقوم بصنعتها، وتصديرها، فيما ناقش ماركو كوتارليتش، مدير "معهد المحاصيل الحقلية والخضروات"، وضع المحاصيل الحقلية والخضروات في صربيا، وأهم المحاصيل التي تمتاز صربيا بزراعتها، وتصديرها.