إزالة اللوحات الإرشادية الخاصة بمركز لقاحات كورونا بـ"طبية مكة"

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مصادر "سبق": الاكتفاء بمركز واحد قد يكون بجامعة أم القرى

علمت "سبق" أن المدينة الطبية بالعاصمة المقدسة أزالت اللوحات الإرشادية لمركز لقاحات كورونا، التي شرعت في تركيبها الأسبوع الماضي في الشوارع المؤدية إلى مركز اللقاح الذي كانت تنوي احتضانه.

وأظهرت الصور الملتقطة من الشوارع المؤدية إلى المدينة الطبية بالعاصمة المقدسة التي كانت تظهر فيها اللوحات الإرشادية لمركز لقاحات كورونا خلال الأيام الماضية، خلوّها اليوم تمامًا من تلك اللوحات.

وبحسب مصادر "سبق": فإنه تم إيقاف العمل في تهيئة مركز لقاحات كورونا داخل المدينة الطبية بمكة، والاكتفاء بمركز واحد في مكة المكرمة قد يكون وفق المصادر بجامعة أم القرى.