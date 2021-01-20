أخبار عاجلة

بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ -
الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة -
ولي العهد يقود ثورة تنموية استثنائية.. ما دور صندوق الاستثمارات العامة؟ -
"الحقيل" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيًا البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان -
نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا -
سقوط نقاش هارب من 161 سنة سجن في أكتوبر -
أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إزالة اللوحات الإرشادية الخاصة بمركز لقاحات كورونا بـ"طبية مكة"

Print
إزالة اللوحات الإرشادية الخاصة بمركز لقاحات كورونا بـ"طبية مكة" إزالة اللوحات الإرشادية الخاصة بمركز لقاحات كورونا بـ"طبية مكة"
مصادر "سبق": الاكتفاء بمركز واحد قد يكون بجامعة أم القرى

إزالة اللوحات الإرشادية الخاصة بمركز لقاحات كورونا بـ

علمت "سبق" أن المدينة الطبية بالعاصمة المقدسة أزالت اللوحات الإرشادية لمركز لقاحات كورونا، التي شرعت في تركيبها الأسبوع الماضي في الشوارع المؤدية إلى مركز اللقاح الذي كانت تنوي احتضانه.

وأظهرت الصور الملتقطة من الشوارع المؤدية إلى المدينة الطبية بالعاصمة المقدسة التي كانت تظهر فيها اللوحات الإرشادية لمركز لقاحات كورونا خلال الأيام الماضية، خلوّها اليوم تمامًا من تلك اللوحات.

وبحسب مصادر "سبق": فإنه تم إيقاف العمل في تهيئة مركز لقاحات كورونا داخل المدينة الطبية بمكة، والاكتفاء بمركز واحد في مكة المكرمة قد يكون وفق المصادر بجامعة أم القرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعرف على "فهد المبارك".. محافظ البنك المركزي السعودي الجديد

تعرف على "فهد المبارك".. محافظ البنك المركزي السعودي الجديد

"السند": إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واعدة وطموحة

"السند": إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واعدة وطموحة

بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ

بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ

الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة

الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة

شبكة عيون الإخبارية