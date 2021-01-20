أخبار عاجلة

بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ -
الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة -
ولي العهد يقود ثورة تنموية استثنائية.. ما دور صندوق الاستثمارات العامة؟ -
"الحقيل" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيًا البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان -
نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا -
سقوط نقاش هارب من 161 سنة سجن في أكتوبر -
أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة مكة تطيح بـ13 مقيماً سرقوا كابلات كهربائية قيمتها 1.8 مليون ريال

Print
شرطة مكة تطيح بـ13 مقيماً سرقوا كابلات كهربائية قيمتها 1.8 مليون ريال شرطة مكة تطيح بـ13 مقيماً سرقوا كابلات كهربائية قيمتها 1.8 مليون ريال
اتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم لفرع النيابة العامة

شرطة مكة تطيح بـ13 مقيماً سرقوا كابلات كهربائية قيمتها 1.8 مليون ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على 13 مقيماً، منهم 11 من الجنسية الباكستانية، وآخران من الجنسيتين الهندية والسودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ لارتكابهم جرائم سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية من أحد المشاريع تحت الإنشاء.

وأضاف الرائد محمد الغامدي أن قيمة المسروقات بلغت (مليون وثمانمائة وثمانون ألف ريال) من مواقع متعددة في محافظة جدة، وجرى إيقافهم جميعاً واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعرف على "فهد المبارك".. محافظ البنك المركزي السعودي الجديد

تعرف على "فهد المبارك".. محافظ البنك المركزي السعودي الجديد

"السند": إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واعدة وطموحة

"السند": إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واعدة وطموحة

بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ

بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ

الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة

الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة

شبكة عيون الإخبارية