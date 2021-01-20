بالفيديو.. سماع دوي انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد

نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون إسباني محلي أنه سُمِعَ دوي انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.
وذكرت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.
وأبلغ شاهدان "رويترز" بأنهما سمعا انفجاراً مدوياً. وقالا إن عموداً من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.
ÚLTIMA HORA | Un fuerte explosión destroza un edificio en pleno centro de Madrid. Se ha producido a las 15:00 horas. Por el momento se desconoce si hay víctimas https://t.co/7TrQz5I77r pic.twitter.com/B6URyemjjQ— elDiario.es (@eldiarioes) January 20, 2021