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"التسوية الودية" بمكتب العمل بالرياض تحقق المستهدف من نسبة الصلح وتسترد 5 ملايين ريال

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"التسوية الودية" بمكتب العمل بالرياض تحقق المستهدف من نسبة الصلح وتسترد 5 ملايين ريال "التسوية الودية" بمكتب العمل بالرياض تحقق المستهدف من نسبة الصلح وتسترد 5 ملايين ريال
خلال شهر ديسمبر من العام الماضي

حققت إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، المستهدف من نسبة الصلح لشهر ديسمبر من عام 2020م، حيث استقبلت الإدارة 1689 قضية، وهو الأعلى على مستوى إدارات التسوية في المملكة.

كما تمكنت الإدارة خلال الفترة نفسها من استرداد 5 ملايين ريال من خلال فض المنازعات وتقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال في جلسات التسوية التي نفذت "عن بُعد".

تجدر الإشارة إلى أن إدارة التسوية الودية بالرياض حرصت طوال العام الماضي على تحقيق المطلوب من نسب الصلح المستهدفة، وتوفير بيئة عمل صحية لجميع أطراف العمل عن طريق إنهاء القضايا العمالية في المنشآت والمؤسسات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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