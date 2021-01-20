مسابقة ثقافية احتفالًا بأعياد الشرطة في الوادي الجديد

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الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تنفيذ مسابقة ثقافية كبرى بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقطاع تعليم المحافظة تحت عنوان (سؤال كل يوم) احتفالًا بعيد الشرطة المصرية والحرص على مشاركة طلاب المحافظة في المناسبات الوطنية وإمدادهم بالمعلومات.

وأوضح النيلي، في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيجري طرح سؤال يومًيا على صفحة ديوان المديرية في الخامسة مساء (لمدة ٥ أيام متتالية) وتلقى الإجابات من وقت نشر السؤال حتى العاشرة مساء كل يوم وإعلان الفائز فور الانتهاء من إجراء القرعة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المسابقة تستهدف الطلاب من المراحل المختلفة رياض الأطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية" عام وفني"، وطلاب التربية الخاصة "فكرية -صم -دمج".