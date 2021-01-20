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مصراوي Masrawy

واشنطن- (بي بي سي):

وصل ترامب قبل قليل إلى قاعدة أندروز وارتجل ترامب كلمته الأخيرة، وقال: حققنا الكثير معا وشكر أنصاره وجميع العاملين.

وطلب في البداية من زوجته أن تقدم كلمة فشكرت بدورها جميع العاملين واختتمت كلمتها بالدعوات للحضور.

وقال بعدها ترامب " لم نكن إدارة عادية. خفضنا الضرائب، وارتفاع الأسواق وتحسن الاقتصاد اليوم، رغم الوباء، سببه أداء إدارتنا الجيد، وتذكرونا فآثار أعمالنا ستبقى. وحققنا معجزة علمية بالوصول إلى اللقاح ضد وباء كورونا"

كما أقر ترامب بوجود إدارة جديدة عندما تمنى لها النجاح وقال لقد مهدنا لها سبل النجاح متجاهلا عدد الضحيايا الذين تجاوزعددهم اليوم 400 ألف، ولم يذكر جو بايدن بالاسم.

وتناول في كلمته الانتخابات وقال لقد حققنا نتيجة رائعة إذ صوت الملايينلنا .وأضاف "كان شرفا كبيرا أن أكون رئيسا "أعدكم بأن أقاتل من أجلكم دائما".

وشكر في نهاية كلمته نائبه والكونغرس وكل من ساعده خلال السنوات الأربع الماضية.

ووعد مستقبليه برؤيتهم قريبا.