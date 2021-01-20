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مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ):

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أن الإنجازات التي حققتها إدارته "كانت مدهشة بكل المقاييس".

وتحدث ترامب في آخر كلمة له كرئيس للولايات المتحدة، من قاعدة آندروز الجوية، عن بيانات الوظائف والمستويات التي وصلت لها أسواق الأسهم خلال إدارته، قبل أن تبدأ تداعيات جائحة كورونا.

كما تحدث عن جهود إدارته في مواجهة فيروس كورونا.

وقدم الشكر لزوجته ميلانيا ترامب وعائلته ولكل من ساعدوه خلال توليه المنصب.

ووصل ترامب وزوجته قبل قليل إلى القاعدة على متن المروحية الرئاسية الأولى التي أقلتهما من البيت الأبيض.