الكويت: 442 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 159,264

سجلت الكويت 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 159,264، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 951.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد 19" ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5893 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 484 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 152,420 حالة.فيروس كورونا الجديد