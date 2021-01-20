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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة التدريبية لإنتاج الحرير الطبيعي

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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة التدريبية لإنتاج الحرير الطبيعي بالصور.. محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة التدريبية لإنتاج الحرير الطبيعي

مصراوي Masrawy

04:02 م الأربعاء 20 يناير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، ختام الدورة التدريبية التي نظمتها مديرية الزراعة ونقابة الزراعيين بالمحافظة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، على مدار 3 أيام لتدريب الشباب على مراحل إنتاج الحرير.

وعرض المحافظ، خلال لقائه مع المتدربين البالغ عددهم ٢٠٠ شاب وفتاة التيسيرات التي تتيحها المحافظة للشباب الراغب في إقامة مشروعات صغيرة غير تقليدية توفر فرص عمل لهم، ومن بينها مبادرة زراعة التوت وتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، مؤكدا تقديم الاستشارات والخبرات العلمية في هذا المجال بالتعاون مع قسم بحوث الحرير بمعهد بحوث وقاية النباتات، لتقديم المعلومات اللازمة لنجاح المشروع.

وسلم لزملوط الشهادات للمتدربين، مؤكدًا إلحاق المتميزين منهم بدورة تدريبية متقدمة بمعهد بحوث وقاية النباتات، بناء على نتيجة الاختبار الذي يخضعون له.

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