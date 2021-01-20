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غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن قرى في الخارجة بالوادي الجديد

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غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن قرى في الخارجة بالوادي الجديد غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن قرى في الخارجة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

03:47 م الأربعاء 20 يناير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي، صباح غٍد الخميس، عن قرى جنوب الخارجة.

وأوضح المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى "بورسعيد، ناصر الثورة، بولاق، شرق بولاق، صنعاء، الجزائر، الكويت وفلسطين".

وأضاف الطماوي، أنه من المقرر فصل الكهرباء من الصباح الباكر، وحتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

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