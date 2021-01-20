وزيرة الصحة: 18 % تراجعا في إصابات كورونا مقارنة بالأسبوع السابق

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحسب بيان، إن الأسبوع الحالي شهد تراجعاً في نسبة المصابين بفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 18% مقارنة بالأسبوع السابق

قدمت زايد، عرضاَ حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بإجمالى حالات الشفاء والخروج من المستشفيات، وكذا الحالات التى أصيبت مؤخراً، ونسب إشغال الأسرة بمستشفيات العزل، سواء الداخلية، أو الرعاية، أو أجهزة التنفس الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

وقالت بحسب بيان، إن الأسبوع الحالي شهد تراجعاً في نسبة المصابين بالفيروس بنسبة تصل إلى 18% مقارنة بالأسبوع السابق، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما نوهت الوزيرة إلى موقف الإصابات العالمي، وتطور تلك الإصابات بالدول التي شهدت ظهور تغيرات بالفيروس بالمقارنة مع مصر.

وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى الموقف الخاص باللقاحات في مصر، وكذا بمختلف دول العالم، إلى جانب الموقف المتعلق بالجرعات المعطاة للأشخاص على مستوى العالم، وفي هذا الصدد تناولت الوزيرة الموقف الخاص بمشروع المجمع القومي للأمصال واللقاحات، والذي يهدف إلى توفير مساحات تخزينية للأمصال واللقاحات، وتأمين المخزون الإستراتيجي منها وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وحول الموقف التنفيذي الخاص بالمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابى فيروس كورونا، أوضحت وزيرة الصحة أنه بدأ بالفعل متابعة حالات العزل المنزلي بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وامتد تنفيذ المبادرة لتشمل محافظات الشرقية، والدقهلية، والاسكندرية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، مؤكدة أنه جار دخول باقي المحافظات تباعاً ضمن المبادرة، لتقديم مختلف الخدمات الصحية اللازمة لمصابي الفيروس بالمنزل.

وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة في إطار الدور المنوط بها بتقديم الخدمات الصحية لجميع المشاركين في بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر خلال هذه الفترة.​