طارق شوقي: 99 مليارا موازنة التعليم.. 84 % منها أجور وتسويات

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إنه يتعاطف مع مرتبات المدرسين ويتمنى زيادتها 10 مرات وضعها الحالي.

وأضاف: لكن أجور المدرسين، تتبع وزارة المالية، وأساسي أجور المعلمين 2014/2020 مش بتاعنا ولكن يتبع وزارة المالية، وإذا تغير أساسي مرتب المعلمين هيجر وراه فئات تانية".

وأضاف وزير التربية والتعليم فى كلمتة خلال الجلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي وتعقيبة على النواب لا أستطيع سوى أن أطلب زيادة مرتب المعلم ووزارة المالية صاحبة القرار، فية وظائف مؤقتة ليس لها ميزانية من وزارة المالية، ليس هناك تعيينات في الجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لمسابقة الـ 36 ألف معلم، المسابقة تمت بعد توفير وزارة التربية والتعليم موارد مالية لتعيينهم عدة شهور، في وظيفة مؤقتة، لسد العجز، لكن فية فرق بين أنه عشمان في حاجة وأننا ضحكنا عليه، نحن كنا واضحين منذ البداية مع المدرسين بالعقود المؤقتة وكانت محددة المدة "شهرين" ، مفيش وظايف لا 30 ولا لـ 120 ألفا، هاتوا الموازنة.

وتابع: موازنة وزارة التربية والتعليم 99 مليارا، 84% منها أجور وتسويات.​