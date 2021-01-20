شبانة يكشف أسباب تعاقد النقابة مع فوري.. ويؤكد: رفعنا ميزانية العلاج لكل عضو

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

كشف محمد شبانة، أمين عام نقابة الصحفيين، أسباب تعاقد النقابة مع شركة فوري لسداد اشتراكات العضوية ومشروع العلاج بالنقابة.

وقال شبانة في تصريحات لمحرري النقابة، اليوم: "فتحنا الاشتراك في مشروع العلاج لمدة ٤ أيام ثم أغلقنا بسبب الجرد السنوي، وفوجئنا بزحف مهول في الـ٤ أيام التي سبقت الغلق، حيث تقدم ١٩١٩ زميلا اشتركوا في الـ٤ أيام بمتوسط ٥٠٠ شخص في اليوم.

وأضاف: وجدنا عدم التزام من الأعضاء بأي شئ مما وضعناه، بالإضافة إلى موظفي النقابة، وكل هؤلاء مجتمعين في وقت واحد، وأي شخص مصاب سيتسبب في عدوى كل الناس في نفس الوقت، في ظل وجود تكييف مركزي.

وتابع شبانة: في أعقاب ذلك اتخذنا قرارا في المجلس بالتعاقد مع فوري، وسبق لنا وأن اتخذنا قرارا منذ شهر بإدخال خدمة فوري للنقابة لدعم فكرة الدفع الإلكتروني، بحيث نبدأ بفوري لحين عمل أبليكيشن خاص بنا، ولكن تصاعد أزمة كورونا عجلت بالقرار، ومن ثم قررنا تفعيل الخدمة ولكن أوقفنا السداد بضع أيام لحين تفعيل الخدمة.

وشدد على أن القرار يستهدف حماية الأعضاء، ولكن تعرضنا لهجوم شديد وأنا لا أتحمل مسؤولية إصابة أي زميل مهما حدث من هجوم.

وواصل شبانة: استمررنا ٤ أيام في برمجة النظام مع ممثلي خدمة فوري، وأرسلنا لكل المستشفيات بمهلة العمل بكارنيه النقابة، وحينما وصلنا لـ٣٥٠٠ مشترك، قررنا إعادة فتح النقابة حتى الساعة ١ ظهرا.

وأشار إلى أن هناك مشكلة حدثت لبعض الزملاء بسبب تكرار أرقام بين تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما نسعى لحله حاليا، وقرار فوري تم اتخاذه بالإجماع.

وواصل: رفعنا ميزانية العلاج لـ٢٤ ألف بدلا من ١٢ والحالات الحرجة لـ٣٥ ألف، وحصلنا على أكبر دعم من الدولة في تاريخ النقابة. ​