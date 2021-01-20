سكرتير "الصحفيين": ننفذ مشروعا لتجديد واجهة النقابة.. واستعنا بممثلين من "كلية الهندسة"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه يجري حاليا تنفيذ مشروع لتجديد واجهة مبنى النقابة بوسط القاهرة وعمل واجهة جديدة.

وأضاف شبانة في تصريحات للصحفيين اليوم: "جمعنا مقايسات الواجهات الأربعة وسنبدأ في الواجهة فورا، واستعنا بممثلين من كلية الهندسة في هذا المشروع".

وتابع شبانة: "سيتم تنفيذ المشروع بعمل واجهة جديدة للنقابة، وفوضنا النقيب في شأن المقايسات على أن يتم بدء العمل فور انتهائها"، لافتا إلى أن المشروع كان من المقرر البدء في تنفيذه مارس الماضي، لكن أزمة كورونا حالت دون ذلك. ​