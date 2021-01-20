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شاهد.. "الصخرة المعلقة" ومنجم العطور النادرة بجنوب

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شاهد.. "الصخرة المعلقة" ومنجم العطور النادرة بجنوب السعودية شاهد.. "الصخرة المعلقة" ومنجم العطور النادرة بجنوب
يبلغ ارتفاعها 17 متراً وعرض 10 أمتار وتضم طيوراً وحيوانات نادرة

شاهد..

تشتهر جبال تهامة بمنطقة عسير باحتوائها على كنوز ونعم لا تُعد ولا تُحصى وكذلك الأشياء العجيبة والنادرة، ويأتي ضمن أعاجيب هذه الجبال جبل بركوك الذي يرتفع 1922 متراً فوق سطح البحر، ويضم العديد من الأماكن السياحية النادرة منها الصخرة المعلقة والتي يبلغ ارتفاعها 17 متراً وعرض 10 أمتار في مشهد خلاب؛ لأنها تقف على حافة الجبل.

وتطل من جبال تهامة شجيرات البن العربي والذي يعتبر هناك من أجود أنواع البن في العالم لطبيعة الجو، بالإضافة لاحتوائها على الحيوانات كالأرانب البرية والوشق والوعول.

ويتزين جبل بركوك وتفوح منه رائحة النباتات العطرية مثل شجيرات الريحان والبرك والحناء، ويزرع فيه أيضاً البر والذرة والسمسم ويشتهر بكثرة تربية النحل وإنتاج العسل بالإضافة إلى الزيتون البري والعرعر.

وقد سمي جبل بركوك بهذا الاسم نسبة إلى نبتة البرك العطرية ذات الرائحة النفاذة الزكية التي تنتشر بكثرة، وفي رواية أخرى نسبة إلى شكل الجمل عندما يكون باركا، ويضم الجبل العديد من القرى وهي الهدة والثبت والشفا والجارة وحذان والجرب والصدرة ووقفه والمدان وقرن حمده واليمانية.

إلى هذا يشتهر أبناء جبل بركوك بالكرم وحسن استقبال الضيف، كما يشتهرون ببعض المأكولات الخاصة مثل العصيد والمعصوبة والمهشوش والثريف والعريكة والسمن البلدي والعسل ولحم الحنيذ وغيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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