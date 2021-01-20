"استنتاج لا يمكن تفاديه".. منظمة يهودية تتهم "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري

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"بتسيلم" اعتبرت المصطلح وصفاً دقيقاً للموقف تجاه الفلسطينيين

اتهمت منظمة "بتسيلم" غير الحكومية الإسرائيلية، للمرة الأولى الدولة العبرية بأنها دولة فصل عنصري؛ بسبب معاملتها للفلسطينيين، وهو ما دفع الحكومة إلى حظر دخول ممثليها إلى المدارس، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الأربعاء.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان "بتسيلم"، التي تأسست أواخر ثمانينيات القرن الماضي، أنها تزن وبعناية استخدامها لهذا المصطلح الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّنت أن مصطلح "الفصل العنصري" يمثل وصفاً دقيقاً لموقف "إسرائيل" تجاه سكان الأراضي الفلسطينية والمواطنين العرب في "إسرائيل".

من جانبه، قال مدير المنظمة الحقوقية حجاي إلعاد: "لا يمكننا تفادي الاستنتاج بأنه نظام يعمل على تثبيت تفوّق مجموعة على أخرى، اليهود على الفلسطينيين".

وأضاف: "هذا هو التعريف المكتوب في الكتب الدراسية لنظام الفصل العنصري، أوافق على أنها كلمة قوية لكننا لا نستخدمها باستخفاف".

ونشرت "بتسليم" الأسبوع الماضي تقريراً وصفت فيه سياسة "إسرائيل" من البحر المتوسط إلى ضفاف نهر الأردن، وخلصت إلى أن أكثر من 14 مليون شخص، نصفهم تقريباً من اليهود، بينما النصف الآخر من الفلسطينيين، يعيشون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط في ظل حكم واحد.

وأوضحت "بتسيلم" أن هذا فصل عنصري.