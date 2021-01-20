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تنتظره الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي يتوجه إلى منزله في فلوريدا

غادر، قبل قليل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة واشنطن، بآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وقد غادر "ترامب" البيت الأبيض على متن مروحية رئاسية متوجها إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند على بعد 24 كلم عن وسط واشنطن، حيث تنتظره الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وسيتوجه "ترامب" على متن الطائرة الرئاسية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

ويصبح "ترامب" أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869.