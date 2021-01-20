أخبار عاجلة

بعد اجتماع لافروف بوفد من المعارضة السورية.. موسكو تؤكد دعمها للحوار الشامل -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي: أصبح لدينا صديق في البيت الأبيض

Print
الاتحاد الأوروبي: أصبح لدينا صديق في البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي: أصبح لدينا صديق في البيت الأبيض

مصراوي Masrawy

03:18 م الأربعاء 20 يناير 2021

بروكسل - أ ش أ
أكد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن الكتلة أصبح لديها صديق في البيت الأبيض، بالتزامن من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل - في خطاب أمام المشرعين بالبرلمان قبل ساعات من تنصيب بايدن وفقا لشبكة (فرانس 24) اليوم الأربعاء- إنه يتعين اغتنام اللحظة لتشكيل ما وصفه بـ"ميثاق تأسيسي" جديد بين القوى الديمقراطية.
وأكد أن "القانون والنظام والديمقراطية قد طغوا على تلك المحاولة المشينة التي هدفت إلى قلب الانتخابات، كما برهنت الديمقراطية الأمريكية على قوتها وصمودها".. داعيا إلى بناء ميثاق تأسيسي جديد من أجل أوروبا قوية، ومن أجل (أمريكا أقوى) وعالم أفضل.
من جانبها.. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، "أن تلك المراسم العريقة التي تُعقد أمام الكونجرس الأمريكي (كابيتول) ستكون برهانًا على صمود الديمقراطية الأمريكية".
وقالت: "أوروبا أصبح لديها صديق في البيت الأبيض"، لافتة إلى أن "الرئيس قد يكون في طي التاريخ خلال بضع ساعات، لكن أنصاره باقون، فأكثر من 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم لصاحه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة".
وأعادت فون دير لاين إلى الأذهان أعمال الشغب الأخيرة بقولها: "إن بضع مئات من أنصار ترامب اقتحموا مبنى (كابيتول) في العاصمة واشنطن، الذي يعد قلب الديمقراطية الأمريكية، قبل أيام قليلة".. مشيرة إلى أن الأحداث التي شهدها الكونجرس كانت نتيجة لخطاب الكراهية.
وأضافت "على الرغم من أنه يتم ترسيخ الديمقراطية هنا (الاتحاد الأوروبي)، فلا يمكننا الزعم بأننا محصنون ضد تلك الظواهر"، كما قارنت أعمال الشغب الأمريكية بالمحاولة الأخيرة لنشطاء ألمان اقتحموا مبنى (الرايخستاج) ببرلين؛ احتجاجًا على إجراءات حالة الإغلاق المكافحة لفيروس كورونا المستجد.
واستشهدت رئيسة المفوضية بقضية المشرع البريطاني الذي قُتل على يد ناشط من تيار يميني متطرف قبل أسابيع من تصويت المملكة المتحدة لمغادرة التكتل، محذرة من وجود اختلافات مع اقتحام مبنى (كابيتول)، مضيفة: "لكن يوجد أيضًا أشخاص يشعرون بالظلم والغضب".
وشددت المسؤولة الأوروبية على أنه يتعين على الأوروبيين الحذر من الأشخاص "المتمسكين بنشر نظريات المؤامرة، التي تعد غالبًا مزيجا مربكا من الأوهام السخيفة تمامًا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين

تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين

السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم

السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

رئيس الوزراء يهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم

رئيس الوزراء يهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم

شبكة عيون الإخبارية