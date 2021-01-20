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شمال سيناء تسجل صفر وفيات بكورونا وإصابتين جديدتين

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مصراوي Masrawy

03:34 م الأربعاء 20 يناير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:
أعلنت مديرية صحة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بكورونا في المحافظة، وتسجيل إصابتين جديدتين فقط بكورونا وشفاء 11 حالة كانوا يتلقون العلاج في أقسام العزل بمستشفى العريش العام ليبلغ إجمالي حالات الشفاء منذ بداية الجائحة 1417 حالة.
وأضافت المديرية، في بيانها أن هناك 9 حالات مازالت تتلقى العلاج تحت الحجز، و 112 حالة تتلقى العلاج منزليًا.
وتابع البيان، أن إجمالي وفيات كورونا بشمال سيناء منذ بداية الجائحة بلغت 85 حالة وفاة وإجمالي الإصابات بلغت 272 حالة.

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