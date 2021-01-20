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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

واصل مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر انخفاضه من جديد ليصل إلى 78.4% حتى اليوم الأربعاء، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد-19"، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر من العام الماضي.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 899 حالة جديدة بكورونا، و58 حالة وفاة، وتعافي 603 حالات؛ ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 158174 حالة من ضمنهم 124094 حالة تم شفاؤها، و8696 حالة وفاة.

وبالتزامن مع ذلك، استقر مؤشر الوفيات عند مستوى 5.4%، فيما استمر تأرجح عدد الحالات اليومية بين 50 إلى 60 حالة في المتوسط.