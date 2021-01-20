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بالصور.. حواس يشرح لناعومي كامبل تفاصيل الكشف الأثري الجديد بسقارة

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بالصور.. حواس يشرح لناعومي كامبل تفاصيل الكشف الأثري الجديد بسقارة بالصور.. حواس يشرح لناعومي كامبل تفاصيل الكشف الأثري الجديد بسقارة

مصراوي Masrawy

03:29 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

التقت عارضة الأزياء البريطانية ناعومى كامبل، بالدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري بأحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة واستمعت منه لمدة ساعتين تفاصيل الكشف الأثري الجديد، الذي تضمن العثور على المعبد الجنائزي لزوجة الملك تيتى بمنطقة سقارة الأثرية والتي تدعي نيت.

وقال حواس، في بيان، أن عارضة الأزياء الشهيرة ناعومى كامبل وصلت إلى خصيصا لحبها للحضارة المصرية الفرعونية وهى أول من حضروا إلى مصر لمعرفة أول اكتشاف أثرى فى 2021.

حضر اللقاء الصحفي النيجيري أندوكا الشهير فى أفريقيا والخبير السياحي عمرو بدر والخبير السياحي مجدى أنيس.

البعثة تعمل بمنطقة سقارة الأثرية بالتعاون بين مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار.

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