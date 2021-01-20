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مايك بنس لن يحضر وداع لكن سيحضر حفل تنصيب بايدن

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مايك بنس لن يحضر وداع ترامب لكن سيحضر حفل تنصيب بايدن مايك بنس لن يحضر وداع لكن سيحضر حفل تنصيب بايدن

مصراوي Masrawy

03:07 م الأربعاء 20 يناير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

لن يحضر نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس حفل وداع دونالد في قاعدة أندروز الجوية صباح يوم الأربعاء، إذ سيحضر في نفس الوقت حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن وكمالا هاريس.

وقال مساعدو بنس لصحيفة واشنطن بوست إنه سيكون من الصعب حضور الحفلين معا.

و نشر بنس عددا من الصور في تغريدة وداع لمنصبه باعتباره نائبا للرئيس الأمريكي نشرها على تويترولم يظهر دونالد ترامب في أي منها.

ولم يلتق بنس بترامب منذ 6 يناير الجاري، إلا عقب اقتحام مبنى الكونجرس، إذ التقاه في البيت الأبيض لمدة ساعة تقريبا.

ومن المقرر أن يسافر نائب الرئيس وزوجته كارين إلى منزلهما في ولاية إنديانا بعد حضور مراسم التنصيب.

ولا يزال من غير الواضح إن كان بنس يعتزم الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.

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